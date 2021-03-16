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Pitbull cinsi köpeğe eziyet eden kişiye para cezası

Ağrı'da pitbull cinsi köpeğe eziyet eden bir kişi tespit edilirken Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılarak 11 bin 500 TL para cezası kesildi.

Ağrıda köpeğe eziyet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede köpeğe eziyet eden kişiyi tespit etti.

S.Ö. isimli kişinin eziyet ettiği köpek barınağa teslim edildi. S.Ö.ye 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılarak 11 bin 500 TL para cezası kesildi.

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