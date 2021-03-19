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Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı: 2 polis yaralı

Pitbull cinsi bir köpeğin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırıldığı için uyaran polislere saldırtan ve iki polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

Manisa'da tasma ve ağızlık uyarısı yapmasına sinirlenen Pitbull cinsi köpeğin sahibi köpeğe polislere saldırması komutunu verdi. Olayda iki polis yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı.

Bir kişinin Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde pitbull cinsi köpeği tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.E'yi uyardı.

Polislerin köpeğine tasma ve ağızlık takması konusundaki uyarısına sinirlenen M.E'nin köpeğine memurlara saldırması yönünde komut vererek kaçtığı iddia edildi. Yaralanan polis memurları B.K. ve F.B, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hekimler B.K'ye 30, F.B'ye ise 2 gün istirahat raporu verdi. 

Tutuklandı

Kaçan köpek sahibi M.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sahibine 10 bin 434 lira para cezası kesilen köpek, Salih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Etiketler pitbull dehşet
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