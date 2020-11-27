Piyasalar geri çekildi! Dolar, Euro ve altın hızlı düştü!

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olmuştu.

Piyasalar yeni güne de yatay seyirde başladı. Dolar 7,78 TL'den, Euro 9,28 TL'den, Sterlin 10,41 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 453 TL'den alıcı bulurken, gümüş de 5,84 TL'de. Bitcoin ise 16.895 dolardan alıcı buluyor.

Ons'u 1.809 dolardan fiyatlanan altında gram altın 448/453 TL, çeyrek altın 727/743 TL, Cumhuriyet altını ise 2.993/3.026 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,97 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.348,47 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile turizm oldu.

Dün gün içinde 1.343,93 puanla en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kazanarak, kapanış rekorunu da 1.342,49 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1.320 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, bu ay aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 89,5 değerine geriledi.

TCMB, zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6'ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi.

TCMB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu Kararı ile şeffaflığın, öngörülebilirliğin ve para politikasının etkinliğini artırmak amaçlarıyla likidite yönetiminin operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek kısa vadeli fonlamanın tamamının politika faizinden yapılmasına karar verildiği, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda politika faizi artırılarak parasal sıkılaşma gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.