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Piyasalar karıştı; Dolar, Euro ve altın zirvede!

Piyasalar karıştı; Dolar, Euro ve altın zirvede!
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi haftanın son işlem gününde de devam ederken ABD'den gelen kritik tarım dışı istihdam verisi sonrası altın uçuşa geçti. İşte 7 Temmuz Cuma günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz arttırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 08.47’de 26.11 civarındaydı.

ABD'den kritik tarım dışı istihdam verisi geldi; ortalık karıştı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olan veriye göre ABD'de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 209 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Haziran ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6 olurken, piyasanın işsizlik beklentisi de yüzde 3,6 olmuştu. Ancak mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,07 TL'den başlayan Dolar 26,07 TL'den, 
28,44 TL'den başlayan Euro 28,59 TL'den, 
33,28 TL'den başlayan Sterlin 33,49 TL'den, 
18,17 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,35 TL'den işlem görüyor.

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