Piyasalardan Erdoğan'ın açıklamalarına sert tepki

Piyasalardaki yangın dinmiyor... İşte Türk Lirası karşısında değer kazancında rekor üstüne rekor kıran piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlere ilişkin “Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz" açıklamasına da yükselişle tepki verdi.

Cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kıran dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

Merkez Bankası'nın 7 yıl aradan sonra yaptığı müdahalelere de tepkisi kısıtlı kalan piyaslarda döviz de emtialar da zirvede.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin düşük faizlerle kredi maliyetlerini düşürmek dışında bir politika gütmediğini açıkça beyan etmesi TCMB'nin faiz artırımı gibi doğrudan araçlar kullanmasını engelleyerek TL'nin toparlanmasını zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan kur ataklarını tersine çevireceklerine inandıklarını belirterek, düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceklerini söyledi. Döviz kurundaki hareketliliği 'manipülasyon' olarak değerlendiren Erdoğan, ''DDK bu işin arkasında kimler olduğunu araştırıyor'' açıklamasında bulundu.

RİSK PRİMİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık CDS'leri dün 6 baz puan düşüşle 531/540 baz puana inmesine karşılık Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 13,71 TL'den, Euro 15,51 TL'den, Sterlin ise 18,12 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3370 lira olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Onsu 1.782 dolar olan altında, gram altın 778/785, çeyrek altın 1.261/1.288, Cumhuriyet altını ise 5.188/5.250 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 9,87 TL'den fiyatlanıyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 50 bin 235 dolardan, Ethereum ise 4 bin 410 dolardan fiyatlanıyor.

BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Türk Lirası eriyor

Türk lirasının reel değerini gösteren gösterge tüm zamanların en düşük seviyesine indi. TL’nin kur karşısındaki değer kaybı yüksek enflasyon reel kurun son 40 yılın en dip rakamının görülmesine neden oldu. Gerileme 1994 ve 2001 krizlerini de aştı. Merkez Bankası Kasım ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 54,33 seviyesine gerilediğini açıkladı. Ekim ayında 60,11’e inen Reel Kur Pazartesi açıklanan Kasım 2021 verisiyle 54,3’e indi. TL’nin reel değeri bir ayda yüzde 10 geriledi. Böylece reel efektif döviz kuru 1988’e kadar giden veride en düşük seviyeye inmiş oldu.

Güncel açlık ve yoksulluk sınırı



Memur-Sen, kasım ayına ilişkin açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira, açlık sınırı ise 3 bin 107 lira olarak hesaplandı. Memur-Sen’in aynı araştırmasının ekim ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 8 bin 595, açlık sınırı 3 bin 27 lira olarak hesaplanmıştı. Bir ayda, yoksulluk sınırının 228 lira, açlık sınırının ise 80 lira arttığı görüldü.

Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 5,78 puan azalarak 54,33'e indi. Endeks, ekimde 60,11 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,98 puan gerileyerek 76,60'dan 73,62'ye indi.

Türk lirasının değeri, kasımda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,14 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 2,40 puan arttı.

Emtia piyasasında "Omicron" kıskacı

Emtia piyasası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin sürmesiyle geçen hafta da satış baskısından kurtulamadı.

Emtia piyasasında, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan yeni varyanta ilişkin endişelerle artan satış baskısı geçen hafta da sürdü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşen" tutumu varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, emtia piyasasında da Omicron varyantı kaynaklı endişelerle genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahinleşen" söylemleriyle dolara olan talebin artması sonucu emtia piyasasında satışların hızlandığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak TÜFE verilerinin, faiz artışının zamanına ilişkin beklentiler dahil birçok fiyatlamayı etkileme ihtimali nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.