PKK fena karıştı! Toplu infazlar başladı, 2 bin kişi alıkonuldu

MİT ve TSK'nın darbe üstüne darbe indirdiği terör örgütü PKK, MİT ajanı olduğu gerekçesiyle 65 kişiyi infaz etti, 2 bini aşkın kişiyi de alıkoydu.

MİT ve TSK’nın etkin operasyonları ve kritik isimlerin imhası PKK terör örgütü içerisinde büyük çaplı karmaşa ve iç hesaplaşmaya sebep oldu. Örgüt; Haseke, Rakka, Deyrizor, Kamışlı, Menbiç, Yarubiye, Tabka ve Resülayn bölgelerinde 2 bini aşkın kişiyi MİT ajanı gerekçesi ile alıkoydu. Terör örgütü “Yemin Operasyonu” ismini verdiği süreçte 65 kişiyi öldürdü. Yakınları alıkonulan yüzlerce kişi örgüt merkezlerine giderek kaçırılan aile fertlerinin bırakılmasını istedi. PKK’nın kaçırdığı kişilerden 16’sının da bölgede görev yapan gazeteci olduğu öğrenildi. Örgütün üst düzey isimlerine yönelik toplu infaz ve alıkoyma emri ise 28 Temmuz günü PKK elebaşı Duran Kalkan tarafından verildi. Kandil’in Şahin Cilo ve Mahmut Hıdro’dan da savunma istediği öğrenildi. PKK tarafından infaz edilenler arasında örgütün Suriye yapılanmasında görevli sözde istihbarat, askerî meclis ve yerel meclis görevlileri de bulunuyor.

ÖLÜLERİ FIRAT’A ATMIŞLAR

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, PKK Suriye yapılanmasının sözde Suriye sözcüsü Ferhad Şami, Türk istihbaratının bölgede çok güçlü bir ağ kurduğunu ve bu yapıyı çökertme amaçlı operasyon başlattıklarını açıkladı. Örgütün yayın organı, bu açıklamanın ardından bir dizi itiraf videosu yayınladı. Hasekeli Kürt aktivist Muhammed Huso, olayın bir boyutu ile bölge halkı için sindirme ve güç gösterisine, diğer taraftan örgüt içi hesaplaşma ve infaza dönüştüğünü anlattı. Muhammed Huso, öldürülenler arasında 20 PKK’lının bulunduğunu ve bazı ölülerin Fırat Nehri’ne atılmış olduğunun tespit edildiği bilgisini paylaştı. Rakka eski meclis üyesi Hamza Nasır, kaçırılan ve öldürülenlerin büyük oranda Deyrizor kırsalı ve Rakka bölgesinden olduğunu anlattı. Yarubiye, Kamışlı, Haseke, Tel Temir ve Resülayn PKK’nın terör estirdiği diğer yerleşim birimleri.

ÜÇ AYDA 700 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

MİT ve TSK’nın Irak ve Suriye’de sürdürdüğü operasyonlarda 700 PKK’lı öldürüldü. Örgütün özellikle Suriye işgal sahasında 40’ı aşkın lojistik, eğitim, sözde eyalet sorumlusu saf dışı edildi. Özellikle Haseke-Kamışlı aksında tepe isimleri hedef alan özel operasyonlar, örgüt yapısı ve bölgedeki faaliyetlere ağır darbe oldu. Terörist yapılanmanın kadın kolu YPJ ve YPG’de sorumlu isimlerin ortalama görev süresinin yedi aya düştüğü ve bu zaman zarfında öldürüldükleri ortaya çıktı. Özellikle Deyrizor ve Rakka’da Koalisyon güçlerinin yürütülen sivil alıkoymalara destek verdiği kaydedildi.

Türkiye Gazetesi