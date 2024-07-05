PKK'nın inlerine giriliyor: 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gFYq4RjLUz
DHA
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