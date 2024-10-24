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PKK'nın inlerine hava harekatı sonrası DEM Parti'den skandal açıklama

PKK'nın inlerine hava harekatı sonrası DEM Parti'den skandal açıklama
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Başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen kanlı terör saldırısının ardından eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki inlerine yönelik hava harekatı DEM Parti'yi rahatsız etti. DEM Parti hava harekatının "şiddet olaylarının derinleşmesine neden olacağını" savundu...

Başkent Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine dün saat 15.30 sularında silahlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Kanlı saldırıda 5 canımız şehit düştü, 22 kişi yaralandı. 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bu hain saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini ve teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.

DEM Parti: ''Şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur''

DEM Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla ilgili "Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur...Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurmasının ardından "Sivil yaşam alanlarına yönelik başlatılan bombardımana derhal son verilsin" başlığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur. Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok merkezine ve özellikle Kobani'ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar, uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir. Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi, yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz."

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Etiketler dem parti hava harekatı TSK MSB PKK terör teröristler
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