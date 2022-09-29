PKK'nın inlerine hava operasyonu: 16 mağara vuruldu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre derinliğe girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." açıklamasında bulundu.
Kuzey Irak'ta 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.
Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" dedi.
Bakan Akar benzer nitelikteki operasyonların devam edeceğini de söyledi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol