PKK’nın zulasında 19 ülke silahı var

Terör örgütü PKK’nın ‘Kurtarılmış bölge’ diye sunduğu Kato Dağı’ndaki operasyonda 29. gün geride kalırken, örgütün 53 sığınağında muhtelif modelde 648 silah ve tonlarca mühimmat da ele geçirildi. Ele geçen silahların 19 ayrı ülke menşei taşıması da dikkat çeken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Terörle mücadelede Batı dünyası PKK’ya verdiği desteği afişe etti. Peki Doğu bloğu silahlarını kim verdi” sorusunu yöneltti. Kato’da, daha önce PKK’nın düşürdüğü Süper Kobra helikopterinde kullanılan Rus S18 versiyonu SA16’da ele geçmesi dikkat çekti.



KATO’DA 53 MAĞARA



Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 adıyla 19 Nisan’da başlayan ve komanda ve korucularca yürütülen Kato Dağı operasyonunda son olarak 5 mağarada 188 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 biksi makineli tüfek, 3 uçaksavar, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir RPG-7 ve tonlarca mühimmat ele geçti. Operasyonların 29’ncu gününde 53 mağara ve sığınak imha edilirken örgüte ait 648 silah, çeşitli çaplarda 338 bin 418 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tonu aşkın yaşam maddesi de ele geçti.



İŞTE O ÜLKELER



Türkiye’de terörle mücadele sırasında ele geçen silahlar arasında Rus, İngiliz, Alman, Amerikan, İtalyan, Çin, İspanyol, İsrail, Çek, Suriye, Irak, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa, Danimarka, Sırp, İran ve Bulgar yapımı silahlar dikkat çekti.