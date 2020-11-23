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  3. 23 Kasım 2020 10:42

PKK'ya bir darbe daha! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya bir darbe daha! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

milli savunma bakanlığı , barış pınarı bölgesi
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