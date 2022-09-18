PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
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