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PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist öldürüldü

PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 

Etiketler pkk terörist pençe
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