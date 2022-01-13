''Polis Akademisi sınavında şaibe'' iddiaları TBMM gündeminde

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’ne (PAEM) alınacak komiser yardımcıları için yapılan sözlü sınavdaki ‘kayırmacılık’ iddialarını TBMM'de dile getirdi.

TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’ne (PAEM) alınacak komiser yardımcıları için yapılan sözlü sınava ilişkin İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

ANKA'da yer alan habere göre Göker; PAEM’e alınacak 1000 kişilik komiser yardımcılığı yazılı sınavını 920 kişinin kazandığını buna rağmen sözlü sınavda adayların neredeyse yarısının elenerek 500 kişinin başarılı olarak açıklandığını vurguladı.

Göker önergesinde, kendisine ulaşan bilgilere göre bazı adayların sözlü sınav süresinin 1 dakikayı bile bulmadığı, 5 kişi olması gereken sınav komisyonun bazı adaylarda daha az sayıyla sınavı yaptığı, sesli ya da görüntülü kayıt tutulmadığı, sınavın objektif kriterlere göre yapılmadığı gibi şikâyetlere açıklık getirilmesini istedi.

'SINAVLAR OBJEKTİF YAPILMIYOR'

Sözlü sınavda belirli kişilerin başarılı gösterilmesi için dışardan bazı grupların müdahale ettiği yönünde bazı duyumların olduğunu belirten Göker, Polis Akademisi’nin şaibe altında kalmaması için komisyon üyelerinin sözlü sınav puanlarına ilişkin gerekçeleri ilgili kişilerle paylaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Göker, bütün bu gelişmeler ve kendilerine ulaşan şikâyetler doğrultusunda sınavın iptaline yönelik herhangi bir çalışmanın olup olmadığının da İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmasını istedi.

Göker, “Yapılan sözlü sınavın objektif, bilimsel kriterlere göre yapılmadığı, dışardan bazı grupların sınava müdahalelerinin olduğu, bu nedenle hakkaniyet içermediği ve mağduriyetlere neden olduğu eleştirileri hakkında ne gibi bir açıklamanız var” diye sordu.

ANKA