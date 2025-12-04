Polisin üzerine aracı süren CHP'li vekilin şoförüne ceza

CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İ.A., polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla açılan davada 18 bin 700 lira para cezasına çarptırıldı

CHP Milletvekili Adnan Beker, şoförü İ.A.'nun kullandığı minibüsle 23 Nisan'da 1'inci Meclis önünde partisinin düzenlediği kutlama programına giderken, Talatpaşa Bulvarı’nda yol ulaşıma kapalı olduğu gerekçesiyle durduruldu. Milletvekili Beker ve şoförü İ.A. araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada şoförü A. tekrar direksiyona geçip, önde polis memuru Ayhan A. olduğu halde aracı hareket ettirdi. Polis memurunun şikayeti üzerine, şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. A., soruşturma kapsamında 24 Nisan’da 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

İ.A., Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanığa, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 6 ay 7 gün hapis cezası verildi. Bu ceza, 18 bin 700 lira adli para cezasına çevrildi.

DHA