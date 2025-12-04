  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Polisin üzerine aracı süren CHP'li vekilin şoförüne ceza

Polisin üzerine aracı süren CHP'li vekilin şoförüne ceza

Polisin üzerine aracı süren CHP'li vekilin şoförüne ceza
Güncelleme:

CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İ.A., polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla açılan davada 18 bin 700 lira para cezasına çarptırıldı

CHP Milletvekili Adnan Beker, şoförü İ.A.'nun kullandığı minibüsle 23 Nisan'da 1'inci Meclis önünde partisinin düzenlediği kutlama programına giderken, Talatpaşa Bulvarı’nda yol ulaşıma kapalı olduğu gerekçesiyle durduruldu. Milletvekili Beker ve şoförü İ.A. araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada şoförü A. tekrar direksiyona geçip, önde polis memuru Ayhan A. olduğu halde aracı hareket ettirdi. Polis memurunun şikayeti üzerine, şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. A., soruşturma kapsamında 24 Nisan’da 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

İ.A., Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanığa, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 6 ay 7 gün hapis cezası verildi. Bu ceza, 18 bin 700 lira adli para cezasına çevrildi. 

DHA

text-ad
Etiketler CHP adnan beker şoför polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vahşi yaşam ile insanoğlu arasındaki iletişimi anlatan film Türkiye'de gerçek oldu! Vahşi yaşam ile insanoğlu arasındaki iletişimi anlatan film Türkiye'de gerçek oldu! Sosyal medyaya damgasını vuran ve büyük tepki çeken videoda gerçek ortaya çıktı Sosyal medyaya damgasını vuran ve büyük tepki çeken videoda gerçek ortaya çıktı Devlet hastanesinde yanlış kan grubu skandalı: Bir hasta hayatını kaybetti! Devlet hastanesinde yanlış kan grubu skandalı: Bir hasta hayatını kaybetti! Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller listesi güncellendi: 1 milyon TL barajı aşıldı! Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller listesi güncellendi: 1 milyon TL barajı aşıldı! Papa geldi gitti, tarihi noktadaki arsanın sahibi arsasını ilana koydu! Papa geldi gitti, tarihi noktadaki arsanın sahibi arsasını ilana koydu! Konya'da vahşet: 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü Konya'da vahşet: 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü Uğur Dündar Sözcü'ye veda etti, yeni adresi büyük bir sürprizle ortaya çıktı Uğur Dündar Sözcü'ye veda etti, yeni adresi büyük bir sürprizle ortaya çıktı Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı!
AK Partili Belediye Başkanı Bolu Dağı'nı istedi, Tanju Özcan'dan ''ben çift kaşarım'' yanıtı geldi AK Partili Belediye Başkanı Bolu Dağı'nı istedi, Tanju Özcan'dan ''ben çift kaşarım'' yanıtı geldi Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Bahçeli ile görüşüp fotoğraf çektiren ünlü şarkıcıdan eleştirilere dikkat çeken yanıt Bahçeli ile görüşüp fotoğraf çektiren ünlü şarkıcıdan eleştirilere dikkat çeken yanıt Milyarder Epstein'in ''sapkınlık'' adasından yeni görüntüler yayınlandı Milyarder Epstein'in ''sapkınlık'' adasından yeni görüntüler yayınlandı Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Togg fabrikası kapılarını açtı: T10F üretim hattında ilk kez görüntülendi Togg fabrikası kapılarını açtı: T10F üretim hattında ilk kez görüntülendi Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Barzani skandalı için AK Parti'den ''görmezden gelinmeli' açıklaması geldi! Barzani skandalı için AK Parti'den ''görmezden gelinmeli' açıklaması geldi! Altın fiyatları frene bastı; İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı geldi! Altın fiyatları frene bastı; İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı geldi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti!