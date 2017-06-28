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  3. 28 Haziran 2017 21:00

Polisten uyuşturucu satıcılarına operasyon !

Fatih'te gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Polisten uyuşturucu satıcılarına operasyon !
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Fatih'te sokaklarda uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kumkapı ve Sulukule'deki adreslere girdi. Torbacılar yere yatırılarak gözaltına alındı. Baskın sırasında Gürcistan uyruklu bir kişi eroin kullandığı sırada yakalandı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre başta bonzai olmak üzere farklı uyuşturucu maddelerin ele geçtiği operasyonda, operasyon yapılan adreslerin bulunduğu sokaklarda şüpheli kişilere GBT incelemesi de yapıldı. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.

EROİN KULLANIRKEN YAKALANDI

Operasyonda, eski İSKİ binasının bulunduğu sokaktaki ağaçlık alanda Gürcistan uyruklu bir kişi eroin kullanırken yakalandı.

Uyuşturucunun etkisiyle titreyen ve bilinci kapalı olan kişinin kimlik bilgisiyle ilgili araştırma başlatıldı. Gürcistanlı kişinin kullandığı enjektöre el konuldu.

Hürriyet

operasyon , polis , satıcı , uyuşturucu