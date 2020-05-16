15 Temmuz Gazilerinden Arınç'a tepki

Geçtiğimiz aylarda 'KHK faciadır' diyen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç önceki gün ise koronavirüs salgını sonrası camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olduğunu açıkladı. Arınç'ın açıklamaları 15 Temmuz Gazileri'nin büyük tepkisini çekti. Önceki gün Twitter'da açılan İstifaEtArınç başlığı kısa sürede zirveye yerleşti.

Son dakika... Dua ve salavat çıkışıyla tepki toplayan Bülent Arınç'tan eleştirilere yanıt!Gündem

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bülent Arınç, yaptığı yazılı açıklama ile sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Arınç açıklamasında ''Bu iki konuda söylediğim sözlerin arkasındayım. Her yerde ve her platformda da savunurum. Bu sözlerimden yola çıkarak, beni FETÖ'cü, darbe yanlısı, ezandan-salavattan rahatsız olan biri gibi göstermeye çalışan, bu camia için utanç verici yalanlar, iftiralar, hakaretlerle dolu bu kampanyayı nefretle kınıyorum. Bu insanları beni anlamalarını da beklemiyorum. zira bu kampanyayı yapanların ve sözcülük edenlerin; bir gün ülke, millet, din ya da dava diye bir dertleri olmadığı acı bir şekilde anlaşılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Arınç'ın bu açıklamaları da 15 Temmuz Gazileri tarafından tepki ile karşılandı.

Twitter'da açılan YazıkSanaArınç başlığı altında binlerce paylaşım yapıldı. Başlık kısa sürede Twitter'da üst sıralara yerleşti.