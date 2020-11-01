18 milletvekili hakkındaki 22 fezleke Meclis'te

Barış Atay, Ahmet Şık, Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e 22 yeni fezleke sunuldu.

Aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, bağımsız milletvekili Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 18 milletvekili hakkında, dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle Meclis'e 22 yeni fezleke sunuldu.

Fezlekelerin biri TİP Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında hazırlanırken, 7’si HDP'li milletvekilleri hakkında, biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkında, 3'ü İYİ Partili vekiller hakkında, biri ise AK Partili Metin Yavuz hakkında hazırlandı. Bağımsız milletvekilleri Ahmet Şık hakkında 3, Cemal Enginyurt hakkında ise bir fezleke Meclis'e sunuldu.

Hakkında fezleke hazırlanan HDP’li isimler şöyle: Pervin Buldan, Hüseyin Kaçmaz, Murat Çepni, Muazzez Orhan, Kemal Bülbül, Semra Güzel, Ayşe Acar Başaran.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da bir fezleke hazırlanırken, CHP’li Mahmut Tanal, Ali Öztunç ve Haşim Teoman Sancar hakkında da birer fezleke hazırlandı.

İYİ Parti milletvekilleri Yasin Öztürk hakkında 2, İsmail Ok hakkında ise bir fezleke sunuldu. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz hakkında da bir fezleke hazırlandı.