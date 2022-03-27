6 parti yeniden bir araya geldi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için mutabakat imzalayan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve DEVA Partilerinin genel başkanları 2. kez bir araya geldi.

Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun toplantısı 19.40’da Deva Partisi Genel Merkezi’nde biraraya geldi.

Görüşmede 3 ana maddenin olduğu belirtildi. Liderler öncelikle parlamenter sisteme geçişin yol haritası üzerinde konuşacak. Masada ele alınacak önemli bir diğer konu ise olası bir ittifakın ilke ve değerleri olacak.

Tarihi zirvede liderlerin seçim sonrası nasıl bir politika izleyeceği de tartışılacak.

Öte yandan AK Parti ve MHP’nin Meclis’in gündemine taşıdığı seçim yasası hakkında da 6 parti lideri fikir alışverişinde bulunacak.

ŞUBAT AYINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İlk kez 12 Şubat’ta bir araya gelen liderlerin tarihi buluşması 5 saat 15 dakika sürmüştü. Genel başkanların yaptığı ortak açıklamada, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz” ifadeleri kullanılmıştı.