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9. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu

9. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 9'uncu Yargı Paketi'nin bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye '7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemini içeren dilekçeyi sundu. Günaydın, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı çoğunluğu Anayasa'ya aykırı kanunlar çıkartmaya devam ettikçe biz de anayasal düzeni korumak amacıyla, Anayasa Mahkemesi'ne konuyu taşımaya devam edeceğiz" dedi.

'CHP'NİN ÇIKARI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Başvurunun gerekçelerini sıralayan Günaydın, şöyle konuştu:

"Elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda mülkiyet hakkının aksine esas alınan sürenin Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesi. Adli yardım ödeneğinin 2 No'lu barolara üye sayısına oranla fazla miktarda pay ayrılarak verilmesi. Hukuk Mesleğine Giriş ve idari yargı ön sınavlarının kapsamını, hukuki belirlilik ilkesinin aksine yönetmelikle belirleme çabası. Adalet müfettişlerine, kanuni ölçüt öngörülmeksizin ve özel hayata saygı ilkesinin aksine, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını hakim ve savcılar bakımından araştırma görevinin verilmesi. Adalet müfettişlerinin görevleriyle, çalışma usul ve esaslarının Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesi. Yine adalet müfettişlerine her türlü bilgi ve belgeyi toplama yetkisinin verilmesi ki bu açıkça kişisel verilerin korunması hakkına aykırıdır. Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı ile etkili başvuru hakkının aksine, kişinin anası veya babasının soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı olarak şarta bağlanması. Hakaret suçunun biçimlerinin bir kısmının ön ödeme kapsamına alınıp, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi tutularak ikili bir yapı oluşturulması. Lehe Kanunu'nun geçmişe yürümesi ilkesinin aksine, 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla soruşturma veya kovuşturma evresinde bulunan dosyaların ön ödeme yerine, uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılması. Yine Devlet İhale Kanunu'nun kapsamından vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralama işleminin çıkartılması ki bu yeni usulsüzlüklere neden olacaktır. Nihayet, devletin ormanları koruma yükümlülüğünün aksine 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın bulunması veya yapılması amacıyla verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesi. Dolayısıyla biz burada, 11 madde altında hangi Anayasa maddesine aykırılığı nedeniyle, hangi düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğumuzu ifade ettik. Bunların hiçbir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da herhangi birimizin öz yararı ve çıkarı söz konusu değildir. Toplumun ve kamu yararının ilkesinin korunması bizim için asıl önceliklidir. Cumhuriyet Halk Partisi, anayasal düzeni korumaya, hukuku savunmaya devam edecektir."

DHA

Etiketler CHP 9. yargı paketi AYM anayasa mahkemesi
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