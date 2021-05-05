A Haber skandalları bitmiyor. Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin 'lider' olduğunu öne süren kanal, IMF'nin verilerini çarpıttı.

A Haber vatandaşla göz göre göre dalga geçti. Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin 'lider' olduğunu öne süren A Haber, "IMF bile gerçeği gördü" diyerek birtakım veriler paylaştı.

Ancak bu veriler A Haber'de manipüle edildi. Zira IMF’nin yayınladığı son raporda, ülkelerin GSYH’lerine göre pandemi destek ve harcamalarının oranları da yayınlandı. Türkiye, yüzde 1,9 oran ile en az yardımı yapan ülkeler arasında.

Gerçek ne?

Raporda yapılan haritalandırmada, ülkelerin GSYH bütçelerine göre harcama oranları, %10+, %7,5-10, %5-10, %2,5-5 ve %2,5 altı olarak sıralanmış. Türkiye, en düşük destek veren %2,5 grubuna giriyor.

Burada dahi, yüzde 1,5 orana sahip olarak, destek harcamaları yapan ülkeler arasında en alt sıralarda yer alıyor. Bu oranla Türkiye, girdiği gelişmekte olan ülkeler sıralamasının çok altında, az gelişmiş ekonomiler sıralamasındaki ülkelerle yarışıyor.

Benzer ekonomik çaptaki ülkelerin aksine, ülke ekonomilerinin, likidite, garanti desteği oranlarında ise Türkiye başı çekiyor. GSYH’nin yüzde 6,4’ü kadar garanti sağlayan Türkiye’de, sağlık sektörüne ayrılan oran %0,3, yurttaşa sağlanan destek ise %0,4

Listede Lüksemburg %27 ile başı çekerken, onu %25 ile ABD ve %19 ile Yeni Zelanda izliyor.

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