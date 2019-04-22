ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak bir şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri de kaydedilerek "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almasının ardından bu kararın alındığına ve bu yolla İran üzerindeki baskının daha da artırılacağına işaret edildi.

POMPEO'DAN MUAFİYET AÇIKLAMASI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımları konusunda basın toplantısı düzenledi.



Pompeo, 5 Kasım 2018'de devreye giren ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinden 180 günlüğüne muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı.

Bu yeni adımla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Pompeo, ilgili ülkelerin İran'dan petrol ithalatını bu şekilde tamamen sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

KARARA İRAN'DAN İLK TEPKİ

İran hükümeti, ABD'nin yaptırım muafiyetinin sona ermesinin bir önemi olmadığını, İran'ın ortakları ile iletişim halinde olduğunu belirtti.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.