  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den ilk paylaşım

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den ilk paylaşım

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den ilk paylaşım
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket'' dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaştı. 

Türkiye'nin gündemine oturan açıklamadan saatler sonra İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ilk paylaşımını yaptı. İnce, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli yurttaşlarımızdan isteğim; her evden bir oy Memleket Partisi'ne!''

Etiketler muharrem ince cumhurbaşkanı adaylığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Togg fabrikası kapılarını açtı; beklenen müjde geldi
Dolar bir rekor daha kırdı
Esra Ezmeci'nin cinsellikle ilgili sözleri sunucuyu utandırdı: Dur RTÜK mütük biliyorsun...
Son anketinde ''seçim ilk turda biter'' diyen ünlü anketçiden dikkat çeken açıklama
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ''gerçek Dolar kuru bu'' dedi
Kamu işçisi en düşük ne kadar maaş alacak?
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte zamlı maaşlar
Kız Kulesi kapılarını açtı! Mayıs sonuna kadar ücretsiz
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu
Muharrem İnce adaylıktan çekildi