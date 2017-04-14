Ahmet Davutoğlu Konya'da kürsüye çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun referandumda oylanacak olan ''Cumhurbaşkanlığı sistemi''ne sıcak bakmadığı ileri sürülüyordu. Hatta Abdullah Gül'ün de bu görüşte olduğu ve bu yüzden ikilinin AK Parti tarafından düzenlenen mitinglere bu yüzden katılmadığı ileri sürülüyordu.

Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki mitinge katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Ancak bu tartışma son buldu. Zira Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ile birlikte miting alanına geldi.

Cumhurbaşkanı'ndan önce halka seslenen Davutoğlu'nun "Evet" kampanyasına net destek vermekten kaçınması dikkat çekti.

Davutoğlu konuşmasında, "Bu millet her zaman doğru karar vermiştir.", "O gün sabah söyleyeceğimiz şey açıktır; milli birlik, milli birlik..." gibi muğlak ifadeler kullandı.

İşte Davutoğlu'nu konuşmasından satır başları:

Konya, 15 Temmuz gecesi o hain çete Türkiye’yi esir almak istediğinde sağına soluna bakmadan, daha ilk haber düştüğünde, ilk kez kıyama kalkan aziz şehirdir.

O gece o hain çete ve onların uluslararası işbirlikçeliren en büyük seda Konya’dan geldi. Biz Konyalılarla gurur duyuyoruz. Ve dahi 80 milyon vatandaşımızı Allah aziz eylesin.

1 Kasım seçim zaferimizin akabinde sizlere hitap ettiğimizde biz bu topraklara sadece sevgi tohumları ekmeye geldik demiştim. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorum. Biz nefret duygusunun karşısında her zaman sevginin yanında yer aldık. Bu sözümüze sadık kaldık. Ne söylenmiş olursa olsun bu sözümüzden dönmedik.

Hiçbir kalbi kırmadık, hiçbir gönlü gönlümüzden çıkarmadık.

Dünya çok büyük bir kriz sarmalının içinden geçiyor. ABD’de, AB’de dünyanın değişik yerlerinde ırkçılık ve islam karşıtlığı yükseliyor. Halep’te, İdlip’te çocuklar bebekler kimyasal silahlarla katledilirken, BM aciz kalıyor.

Bu kriz sarmalının içinde Filistin kan ağlıyor. İslam dünyası kıskaca alınmış ve bu kıskaçta Türkiye hedef seçilmiş. Terör örgütleri her biri ayrı bir cepheden saldırıya geçmiş. Ama bizim aziz bir milletimiz var. Onlara gereken dersi verdi, vermeye de devam edecek.

Bunlara karşı tek bir yürek olmak, tek ses olmak zorundayız. Enerjimizi kendi içimizde harcamadan, omuz omuza kenetlenmiş bir şekilde geleceğe yürümeliyiz.

Enerjimizi toplamamız gereken bir zamanda anayasa değişikliğine gidiyoruz. İnşallah 16 Nisan’da milletimizin onayına sunulacak. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır. Kim ne demişse desin, omuz omuza vermeliyiz.

Esefle söylemek isterim ki, tüm evet ve hayır diyenler bizim için baş tacıdır. Bir Konya milletvekili çıkıp bunları denize dökeceğiz diyor. İşte Konya burada, deniz orada.

Bu birliğimizi, bu kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır.

Bilinsin ki bu söz hiçbir Konyalıyı temsil etmemektedir. Konyalı nefretin karşısında muhabbetin yanındadır.

İnşallah 17 Nisan sabahı yeni bir güne doğacağız.

17 Nisan sabahı birliğimizi, beraberliğimizi tekrar tahkim etme günüdür. Türkiye’nin her bir köşesinde birbirimize selam verelim. Tebessüm edelim. Türkiye’nin geleceğinin parlak olacağına inansın.

O gün sabah kalktığımızda kimse kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmasın. Devletimizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. TBMM var. Birbirine kenetlenmiş AK kadrolarımız var. Bu meclisin içinden çıkmış hükümetimiz var. Kimse kriz beklentisi içine girmesin. Bu millete kaos ve kriz yaşatmak isteyenlere dünyayı dar ederiz.

O gün sabah milli birlik diyeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah.

Aşikardır ki, 17 Nisan sabahından itibaren devletimizin yeniden tanzimi ve bu çerçevede tamamıyla insan haklarına dayalı yeni bir anayasa yapma günü olacak. 17 Nisan’dan sonra ortak akıl ile geleceğimizi inşa etme günüdür. Ortak kaderin, ortak aklın günü olmalıdır 17 Nisan sabahı.

17 Nisan sabahı, büyük davaların günü olmalıdır.

Dün dünde kaldı cancağzım bugün yeni şeyler söylemek, yeni Türkiye’yi kurmak lazım.