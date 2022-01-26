Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan bir araya geliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün bir araya geliyor.

Son günlerde muhalefet parti liderleri arasında görüşme trafiği hızlandı. Önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-Davutoğlu daha sonra da üç lider birlikte görüşmüşlerdi. Bu hafta başında ise Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'la bir görüşme yapmıştı. Bugün de Davutoğlu ve Ali Babacan bir araya geliyor.

Görüşme, Davutoğlu'nun 'vizyoner ittifak' önerisi sonrasında "3'üncü ittifak yolda mı?" sorusunun gölgesinde geçecek. Öte yandan Güçlendirilmş Parlenmenter Sisteme geçiş için 6 muhalefet partisi liderinin ne zaman bir araya geleceği bugün belli olacak. Şu an tarih için kulislerde şubat ayı başı konuşuluyor.

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN 'VİZYONER İTTİFAK' ÖNERİSİ

Habertürk'ten Mahir Kılıç, hem Babacan-Davutoğlu görüşmesinin perde arkası ve 6 parti liderinin bir araya gelmesiyle ile ilgili son gelişmeleri aktardı:

"Yeni bir ittifak değil ama mevcut ittifakın şekillendirilmesi, yeniden yapılandırılması çerçevesinde özetlenebilir bu görüşmeler. Zira Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun bir vizyoner ittifak önerisi söz konusu. Nedir bu ittifak? Bundan sonrasının detaylı, ayrıntılı bir şekilde konuşulması ve ittifak içinde yer alacak parti liderlerinin eşit söz hakkına sahip olması Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun bir önerisi. Bu da son birkaç haftadır başkent Ankara'da konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda birebir görüşmeler olmuştu. Önce Davutoğlu-Akşener daha sonra Kılıçdaroğlu-Davutoğlu ve sonra da üç lider birlikte görüşmüşlerdi. Bu hafta başında Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'la bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Babacan kameraların karşısına geçmiş, geçiş sürecinin tartışılacağını aktarmışlardı. Nedir bu geçiş süreci? Muhalefetin seçimleri kazanması durumunda, bu seçim zaferi ve Güçlendirilmiş Parlementer Sisteme geçişteki o aranın (2 yıl gibi bir süre konuşuluyor) detaylı bir şekilde konuşulması. Gelecek Partisinin de bu yönde bir isteği var. Bundan sonrasının bugünden itibaren konuşulması isteniyor. Davutoğlu yaptığı açıklamada bunlara neden olarak olası bir erken seçimi veya baskın seçimi göstermişti. Görüşme sonrası Babacan ve Davutoğlu'nun ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMENTER SİTEME GEÇİŞ: LİDERLERİN BİR ARAYA GELECEĞİ TARİH BUGÜN BELLİ OLACAK

6 muhalefet partisinin hukuktan sorumlu kurmayları bir araya gelmişti. Meclis'te 3 aylık bir trafiğin neticesinde 23 sayfalık metni yaklaşık 2 hafta önce bitirmişler ve genel başkanlara sunmuşlardı. Artık gözler genel başkanlarda. 6 liderin bir araya gelmesi bekleniyor. Bir araya gelecekleri tarihin bu akşam belirlenmesi bekleniyor. Çalışmayı tamamlayan 6 partinin kurmayları bugün online bir toplantı yapacak. Toplantının ana gündem maddesi liderlerin bir araya gelecekleri tarih olacak. Bu görüşme daha önce olacaktı ama Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Görüşmenin şubat ayı başında olacağı belirtiliyor. "