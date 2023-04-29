Ahmet Şık ve TİP'ten ''Selahattin Demirtaş'' özürü!

TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık’ın bir vatandaşla HDP hakkında girdiği diyaloğu yansıtan ve sosyal medyada tartışmalara neden olan video sonrasında ‘özür’ geldi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaş ile yaptığı sohbette Şık, vatandaşın “O kadar sert ve sekter var ki HDP'de” sözleri sonrası Şık, “Hala var, bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor” ifadelerini kullanıyor.

Hasip Kaplan'ın “HDP'nin başına bir Türk geçmesin” ifadelerini hatırlatan vatandaş Ahmet Şık'tan “Ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” cevabı alıyor.

Şık'ın bu ifadelerinin sosyal medyada HDP'liler tarafından eleştirilmesinin ardından gece yarısı Şık ve TİP'den açıklama geldi.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Şık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs'a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak”

‘PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR

' TİP’ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık'ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple, başta HDP'li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Barış ve kardeşlik için sürdürdüğümüz mücadeleden ve dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”