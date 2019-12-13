AK Parti içinde Burhan Kuzu skandalı !

Eski AK Parti Esenler Belediye Meclis Üyesi Mustafa Atılgan, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun kendisini dolandırdığını, oğlu Salih Atılgan'ı darp ettirdiğini iddia etti.

Eski AK Parti Esenler Belediye Meclis Üyesi Mustafa Atılgan, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun kendisini dolandırdığını, oğlu Salih Atılgan’ı darp ettirdiğini öne sürdü. Atılgan, yaşananların üzerine Kuzu ve danışmanlarına maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.

"BİZİ TEHDİT EDİYOR"

AK Parti'li Atılgan, "Sayın Kuzu, sosyal medya yolu ile bizlere hakaret ediyor, 'Adliye bizim elimizde, istediğin savcıya git. Bize hiçbir şey yaptıramazsın. İstanbul’da adamlarım var gelir sizin jafanızı gözünüzü kırarız, bizlerle uğraşmanın ne demek olduğunu görürsünüz' şeklinde sözlerle bizleri tehdit ediyor. Ben ve oğlum bu davayı sonuna kadar götüreceğiz. Kuzu’nun bu söylemlerinden korkmuyoruz. Burhan Kuzu, basına verdiği beyanlarda kafa karıştırarak yaptığı dolandırıcılığın üstünü örtmeye, işlediği günahları gizlemeye gayret ediyor. Davayı reddettiğini söylüyor ama davanın reddedilmediği gibi, oğlum Salih Atılgan ve ben Burhan Kuzu ve Burhan Kuzu’ya yardım eden kişiler hakkında yeni bir dava açtık. Dava Bakırköy ve Çağlayan adliyesinde iki dava olarak devam ediyor, biz adalete sığındık. Perşembe (11.12. 2019) günü avukatlarımla davanın takibi için adliyede şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

"Kuzu, konuştukça batıyor ve her konuşmasında kendisinin suçluluğunu, işlediği suçları kendi ağzından dinliyoruz. Kendi kendini deşifre eden adam, kim diye sormanıza gerek yok!" diyen Atılgan, "Bakınız ne diyor, 'Ben Kaddafi’nin parasını Türkiye’ye getirmek için uğraştım. Bu iş için para verenlere parayı getirdiğimizde on katı hatta yirmi katı bile vereceğiz. Ancak tüm uğraşlarıma rağmen bu parayı Türkiye’ye getiremedim. Şu anki aklım olsa böyle bir çeteye asla destek olmazdım' diyerek hakkındaki isnatların haklı olduğunu, yani Burhan Kuzu’nun bizi dolandırdığını anlatmaya gerek kalmıyor" diye konuştu.

Atılgan sözlerinin devamında şunları söyledi:

“SOSYAL BİR TECRİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

"Davacı olduğum Burhan Kuzu’nun şahsıma yönelik tehdit ve hakaret içeren davranışları sonucunda, özel ve kamu sektöründe teşriki mesai yaptığım kişiler bana selem vermedikleri gibi, Burhan Kuzu’yu nasıl şikayet edersin diye sitem ediyorlar. Bana sahtekar, dolandırıcı muamelesi yapmaya başladılar. Ben ve oğlum Salih Atılgan, sosyal bir tecritle karşı karşıyayız."

“MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTIK”

"Kuzu, sahip olduğu kurumsal güç ve saygınlığı ile bizim nezdimizde çiddi bir güven oluşturmuş, bu güven neticesinde bahsedilen hayali bir projeye yaklaşık 300.000 TL gibi finansman sağlamamıza, banka hesaplarımızı ve ticari itibarımızı kullandırmamıza neden olmakla bize zarar vermiştir. Ayrıca, Kuzu bu olayın adliyeye yansıması üzerine medya üzerinden yaptığı aleni tehdit ve hakaretlerle, sosyal ve ekonomik bir boykotla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Bizlerin maddi ve manevi anlamda telafisi imkansız zarara girmemize sebep olmuştur. Bu nedenlerden dolayı kendilerinden davacı olduk. Maddi ve manevi tazminat davası açtık. Bu dava çok su kaldırır."