AK Parti İzmir ilçe adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklandı.

İşte AKP'nin İzmir ilçe adayları...

Aliağa – Serkan Acar (MHP)

Balçova - Erol Eroğlu

Bayındır – Uğur Demirezen

Bayraklı – Bilal Kırkpınar

Bergama – Sadık Doğruer

Beydağ – Hüseyin Ay

Bornova – Cevdet Çayır

Buca – Adnan Öztekin

Çeşme – Esat Tanık (MHP)

Çiğli – Murat Gökçekaya

Dikili – Sema Akıncı (MHP)

Foça – Taner Acar (MHP)

Gaziemir – Deniz Doğan

Güzelbahçe – Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar – Mehmet Sadık Tunç (MHP)

Karaburun – Eyüp Kaykaç

Karşıyaka – İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa – Galip Atar

Kınık – Sami Mollaahmet

Kiraz – Saliha Özçınar Kutlu

Konak – Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes – Sinan Akdeniz

Menemen – Aydın Pehlivan

Narlıdere – Murat Sarman

Ödemiş – Ali Hadim

Seferihisar - Ahmet Aydın

Selçuk – Zeynel Bakıcı

Tire – Arif Demirkan – (MHP)

Torbalı – Özgür Erman Çağlar

Urla – Tarkan Bakırlı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçe adaylarımız için bir aradayız.

"BU MİLLETİN EFENDİSİ DEĞİL, HİZMETKARI OLAN ERDOĞAN KARDEŞİNİZ..."

* Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya da başladılar. Sadece belediyeden beklemeyeceğiz, merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil, hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz... Ulaşımı ile suyu ile arıtması ile yeşili ile sosyal destekleri ile ülkemize yakışır belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim.

* Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır.

"YALANLARI İFŞA EDECEĞİZ"

* Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?

* Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyuyor muyuz? Geçmişte binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim toprakları bin yıldır vatanımız olarak muhafaza etmek için çok çalıştık. Osmanlı'nın yıkılışının ardından işgal acısını yaşayan bu topraklarda verdiğimiz milli mücadele bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya gelmeme irademizin sembolüdür. Mücadelemiz düşmanı İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Demokrasi ve kalkınma hamlelerinin önün çeşitli yol ve yöntemlerle hep kesildi. Ülkemizin başına musallat edilen bölücü terör belası da yeniden bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır. FETÖ ihaneti de aynı projenin farklı yüzüdür.

"AKLI OLAN HERKES KABUL EDER..."

* Aklı olan herkes AK Parti döneminin kalkınma dönemi olduğunu kabul eder. Hükümetimizin ilk dönemi vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışma yanında vesayet güçlerine karşı yürüttüğümüz mücadele ile geçti. Ardından FETÖ ve PKK devreye sokularak milli irade gasp edilerek devletimiz ele geçirilmek istendi. Bu hayasız akınların tamamını boşa çıkardık.

* Tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Seçimlerin tamamından da sandıktan alnımızın akıyla birinci olarak çıktık. Şimdi 18. seçimimize 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. İnşallah milletimizin desteği ile bu seçimi de başarıyla tamamlayıp Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Buna hazır mıyız? İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıktan hesap soracağına ben yürekten inanıyorum. Türkiye artık çeyrek asır, yarım asır öncesinin Türkiye'si değildir.

* Altyapı eksiklerini tamamlayan, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını tahkim eden Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorumlulukları da artıyor. Siyasi etki alanımız, hacim ve miktar olarak büyüyen ekonomik ilişkilerimiz, canlanan tarihi ve kültürel mirasımız, yani güçlenen Türkiye gerçeği sebebiyle dünyada olup bitene gözümüzü kapatma lüksüne sahip değiliz. Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için gösterdiğimiz gayretin gerisinde bu hakikat var. Balkanlarda süreçlerin içinde yer almamızın gerisinde bu hakikat var.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN İSRAİL KARARI

* Gazze'deki Filistinlilere yapılan zulümlere, katliamlara, sergilenen insanlık dışı vahşetlere karşı üst perdeden gösterdiğimiz tepkinin gerisinde de aynı hakikat var. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır. Biz, kendi topraklarımızla sınırlı kalsaydık bizi bu coğrafyadan 40 defa kazıyıp atmışlardı. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakacağız.

"ŞU İZMİR KÖRFEZİ'NİN HALİ NEDİR YA?"

* Ne İzmir ne İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Bu şehre aşkla hizmet eden herkesindir. Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçemiyoruz. Bir zamanlar belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da Haliç işte böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi, tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, mahallelerinin, sokaklarının hali ortada. Şu güzelim Körfezi önce kokutup sonra kimyasal madde ile kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecekleri hiçbir şey yoktur.

* Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, gençlik kollarından beri birlikte yol yürüdüğümüz, İzmir'e ve ülkesine hizmet etmiş bir kardeşimizdir. Bu kardeşimizi ilçe adaylarımızla birlikte sizlere emanet ediyoruz. Cumhurbaşkanınız olarak ben de tüm imkanlarımızla İzmir'i ayağa kaldırmakta her zaman olduğu gibi seferber olacağız.