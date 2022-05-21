AK Parti konvoyunda dikkat çeken detay! Plakaları kapattılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ''Gençlik Şöleni'' için çevre illerden yola çıkan araçların plakalarını kapatarak gittiği iddia edildi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenleyeceği "Bir Gençlik Şöleni" bugün Adana Şehir Stadyumu'nda yapılacak.

CHP Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Katılım yoğun gözüksün diye birçok ilden de taşımalar yapılıyor. Şölene giden araçların plakalarını kapatmışlar" dedi.

Kalkan'ın paylaşımı şu şekilde:

''Ak Gençler Adana'da bir şölen düzenliyor. Katılım yoğun gözüksün diye birçok ilden de taşımalar yapılıyor. Aynı güzergahta yolculuk yapan vatandaşlarımız video çekip göndermişler. Şölene giden araçların plakalarını kapatmışlar. Bunun bir değil, birçok sebebi olabilir. Şaşırmadım."