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  4. 20 Mayıs 2017 10:34

AK Parti kulislerinde bomba iddia: Hepsi gidecek...

AK Parti yarın tarihi bir günü daha yaşayacak. Yarın yapılacak olan 3. olağanüstü büyük kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK PArti Genel Başkanı seçildikten hemen sonra kabine değişikliğinin de yapılabileceği iddia edildi.

AK Parti kulislerinde bomba iddia: Hepsi gidecek...
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AK Parti'de yarın yeni bir dönem başlıyor. Kulislerden gelen haberlere göre kabinede de değişikliğe gidilecek. Erdoğan’ın genel başkan olmasının ardından, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’na Başbakan Yıldırım’ın getirilmesi için grupta seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı’na yeniden dönüyor. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan, yarın yapılacak 3. olağanüstü büyük kongrede; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 27 Ağustos 2014’te teslim ettiği genel başkanlık görevini, Başbakan Binali Yıldırım’dan devralacak. Böylece, AK Parti’de 2. Erdoğan dönemi başlayacak.

KABİNE REVİZYONU

Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kabine revizyonunun da hemen gündeme gelmesi bekleniyor. Parti kulislerinde, “Zaman kaybetmeden 1-2 gün içinde, hatta kongre akşamında bile kabine değişebilir” değerlendirmeleri yapılıyor. Yapılacak olası Bakanlar Kurulu değişikliğinin, kongrede revize edilecek merkez karar ve yönetim kurulu ile paralel planlandığı belirtiliyor.

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GRUP BAŞKANI SEÇİLECEK

Erdoğan’ın genel başkan olmasının ardından, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’na Başbakan Yıldırım’ın getirilmesi için grupta seçim yapılacak. Bu amaçla AK Parti TBMM Grubu’nun çarşamba günü kapalı bir grup toplantısı yapması planlanıyor. Kapalı grup toplantısında Başbakan Yıldırım, grup başkanı seçilecek. Kapalı grupta, grup başkanvekillerinin de değişebileceği ifade ediliyor. Bazı grup başkanvekillerinin bakan olarak atanabileceği kaydediliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Bu arada kongre ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra bu kongrede ilk kez AK Parti’nin Avrupa teşkilatı olan Avrupa Türk Demokratlar Birliği üyeleri de kurumsal olarak yer alacak. Yaklaşık 100 bin partilinin katılması beklenen kongrenin yapılacağı salonda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

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TURKUAZ PLATFORM

Ankara Spor Salonu’nda turkuaz renkli bir platform oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, bu platformdan yürüyecek ve partililere kırmızı karanfil dağıtacak. Erdoğan’ın salona girişi sırasında, 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim şarkısı “Dombra”nın Erdoğan uyarlaması çalınacak. Kongre için yeni bir şarkı hazırlanmadı. Daha önce seçimlerde ve kongrelerde kullanılan ve seçmen tarafından beğenilen şarkılar tercih edildi.

‘DEĞİŞİM’ VE ‘ERDOĞAN’

Afiş ve sloganlarda “değişim” ve “Erdoğan” vurgusu dikkat çekecek. “Yeni atılım dönemi” ana sloganının kullanılacağı kongrede, salonun içinde “Değişimin lideri, milletin partisi”, “Sağlam irade, güçlü Türkiye”, “Sağlam irade, kurucu lider” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlara yer verilecek. Kongre konseptine uyum açısından genel merkezin belirlediklerinin dışında afiş kullanılmayacak.

 
 

Habertürk

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