AK Parti 100 bin kişilik kongreye onlar çağrılmadı

AK Parti kongresi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye davetiye gönderildi. Gül’ün yanı sıra partide bugüne kadar görev yapmış isimler de kongreye davet edildi. Ancak parti kademelerindeki görevlerinden sonra partiden istifa eden ya da partinin, yollarını ayırdığı isimlere davetiye gitmedi.

100 BİN KATILIM

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın organize ettiği kongreye ilişkin hazırlıklar son aşamaya geldi. Kongreye yabancı misyon şefleri ve büyükelçilikler davet edilirken, ilk kez Almanya’daki UETD organizasyonundan da kalabalık bir katılım olacağı öğrenildi. İllerden gelecek olan partililer ve davetlilerle birlikte Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan 3. Olağanüstü Kongreye 100 bin kişi dolayında bir katılım olması bekleniyor.

KURUCULARA DAVETİYE

Kongre için, parti kurucuları başta olmak üzere bugüne kadar parti yönetim kademelerinde görev yapmış isimler ve eski milletvekillerine davetiye gönderildi. Eski milletvekili ve parti yöneticilerinden, partiyle bağı kesilmiş olan Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır, İdris Naim Şahin gibi isimlere davetiye gönderilmedi.

Ancak TBMM başkanlığı yapmış ve kabinede başbakan yardımcısı olarak uzun dönem bulunmuş olan Bülent Arınç başta olmak üzere çok sayıda eski yöneticiye davetiye gönderildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kongre için davetiye gönderilen isimler arasında yer aldı. Star gazetesinde yer alan habere göre Gül’ün davetiyesi, özel kurye ile kendisine ulaştırıldı.

KARTLA GİRECEKLER

Delege olarak kongre salonunda yerini alacak olan mevcut milletvekilleri ise Genel Merkez’de kendileri için hazırlanmış olan kartları alarak salona girecekler. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da, milletvekilliği statüsü devam ettiği için ayrıca kongre davetiyesi gönderilmeyip, delege kartı hazırlanan isimler arasında yer aldı.

AK Parti'de tüzük değişikliği: Binali Yıldırım'ın görevi belli oldu

Yıldırım Genel Başkan Vekili olacak

AK Parti Kongresi öncesinde, parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında “tüzük değişikliği” konusunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Yazıcı, “Kongremizde tüzük değişikliği ile ‘Genel Başkan Vekilliği’ni getiriyoruz” dedi. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkan olarak seçilmesinin ardından gerçekleşecek tüzük değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım da Genel Başkan Vekili olacak.

