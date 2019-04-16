AK Parti olağanüstü itiraz için YSK'ya başvurdu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu. AK Parti heyeti üç valiz dolusu belgeyle geldi. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Ortada bir şüphe var, bunu gideremedik. İşin içinde tam bir organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var" dedi.

AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına olağanüstü itirazını yaptı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, seçimin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu.

BAŞVURU SONRASI AÇIKLAMA

Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz şunları söyledi:

"Bütün belgeleri YSK'ya sunduk. Seçim akşamından beri tüm Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Sıcağı sıcağına partiler ve YSK açıklamada bulunmuşlardı. YSK 28 bin farkla CHP'nin lehine seçimin bittiğine dair açıklamada bulunmuştu. Rakamlar her bir yerden ayrı görününcü bizim kendi kayıtlarımıza göre de çelişki olduğunu görünce İstanbul'a gittik. İlk etapta bu çelişkinin neden ibaret olduğunu araştırmaya başladık. Daha ilk akşamdan başlayarak maddi hataları düzeltmeye başladık. Gördük ki sadece maddi hata düzeltimi yoluyla başka yere kaydırılan oylar olduğunu gördük. Geçersiz oylarda da bizim olması gereken yaklaşık 6 bin oy başka yerlere kaydırılmış.

"ORTADA ŞÜPHE VAR, BUNU GİDEREMEDİK"

Burada ilginç bir nokta var. Oyların tamamı sayılmadı sadece yüzde 10'u sayıldı. YSK da oyların 4 ilçe ve 2 ilçedeki birer kurul hariç kalan ilçelerde sayılmasına müsaade etmedi. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Bu fark 13 bin 900'lere indi. Eğer tamamı sayılsaydı, şüpheyi kaldıracak adımlar atılsaydı seçim lehimize sonuçlanacaktı. Geçersizlere gelince maddi hatalara gelince yüzde 85,6 oranında oylar AK Parti lehine yazılmış. Olanlar seçmen iradesinin iç edildiğini gösteriyor.

"SAYIM DÖKÜM ÇİZELGELERİNDEN 5 BİN 388'İ MÜHÜRSÜZ"

Birkaç örnek vermek gerekirse; sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler. Bu seçimlerin temeli dediğimiz sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz. 694'ünün imzasız olduğunu gördük. İkincisi kısıtlılar var seçimde yanına şerh düşülmemiş oy kullanımaz diye. Cezaevinde olanlar var. Cezaevini adres olarak gösterip oy verenler var. Hükümlü olanlar var. Yanına oy kullanamaz şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü seçmen kayıtlarında yer almış. Üçüncüsü kayıp oylar var. Eksik veya fazla olan sayı burada 25 bin kadar bir sayı. Eksik veya fazla çıkan imzadan ve kayda geçen sayı 25 binleri buluyor. Sandık başkanları ve memur üyelerin durumu var. 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var. Biz tüm bunlara dayalı olarak olağanüstü itirazımızı yaptık. Seçimin iptali ve yeniden yapılması için itiraz dilekçemizi verdik. Bir kısım oyları düzelttiğimizde 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış. Aradaki fark bugün itibariyle 13 bin 900'e kadar inmiş duumda. İşin içinde tam bir organize usulsüzlük var. Tam bir seçim yolsuzluğu var."

AK Parti seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Büyükçekmece için başvurmuştu. YSK, İstanbul sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek üzere Büyükçekmece kararını ertelemişti.

ÜÇ VALİZ DOLUSU BELGEYLE İTİRAZ

AK Parti'li Yavuz ve yanındaki heyet YSK'ya üç valiz dolusu belgeyle birlikte geldi.