AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırımları lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Holokost kurbanlarını saygıyla anıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz. Irkı, dini, dili ne olursa olsun her türlü zulmün, antisemitizmin, İslam düşmanlığının ve nefret siyasetinin karşısında duracağız.
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