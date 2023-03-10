AK Parti ve MHP yabancıya konut satışına yine kalkan oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremle birlikte konut sorunu yeniden tırmanışa geçerken muhalefet partilerinin çözüm için yabancıya konut satışının incelenmesini içeren önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu araştırma komisyonu kurulması önerisi yabancıya konut satışının fiyatları yukarı çekmesi gerekçesiyle gündeme getirildi. Önergede yurttaşın konut satın almasının her geçen gün azaldığı aktarılırken deprem nedeniyle açığa çıkan konut sorunu hatırlatıldı.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “2022’de yabancılara konut satışı yüzde 15.2 artmış. Vatandaşlarımız, ev alma imkânını Türkiye’nin her yerinde neredeyse tümden kaybetmiş durumda. Belli bir süre toprak satışının ve konut satışının askıya alınması, bir milli vazifedir” dedi.

"PİYASAYI BELİRLİYORLAR"

Konunun ekonomik boyutunu değerlendiren Prof. Dr. Duran Bülbül ise Türkiye’deki 3 milyon konut fazlasının eridiğini ve konut açığı oluştuğunu söyledi. Bülbül, “Yoksul aileler artık birleşerek ev tutuyorlar. Ters göç başladı. Yabancıların ev arsa alabilecekleri noktalar kısıtlanmasına rağmen bu yasalar çiğneniyor. Türkiye’nin her yerinden değerli ve geniş arazileri satın alıyorlar” dedi.

Yabancıya satışın oransal olarak aslında yüzde 4.5-5 gibi bir aralıkta olduğunu söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müsavirleri Başkanı Hakan Akdoğan, buna karşın fiyatlar üzerinde çok büyük bir etkisi bulunduğunu söyledi.

Akdoğan, “Normal şartlarda sorun olmayacak bir oran aslında ama arzın bu kadar düşük olduğu dönemde yabancılar neredeyse piyasayı belirler duruma geldiler. Onların satın alma fiyatı o mahalledeki emsal fiyat olarak görülmeye başlandı. Bu nedenle satışların geçici süreyle durdurulması gerek. Portekiz gibi, golden vize ile yabancı gayrimenkul yatırımcısı çekmek için büyük adımlar atan bir ülke bile çeşitli kısıtlamalara gitti” diye konuştu.

REKOR İSTANBUL’DA

2022 yılında konut satışı önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancılara 67 bin 490 konut satıldı. Konut satışında ilk sırayı bin 557 konut ile Ruslar aldı, Rusları İran ve Ukrayna vatandaşları takip etti. En çok konut satışının yapıldığı iller arasında 2022 yılında ilk sırada İstanbul, ikinci sırada Antalya ve üçüncü sırada ise Mersin yer aldı.