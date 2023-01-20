AK Parti ve MHP'den Uygur Türklerinin sorunları araştırılsın önergesine ret

AK Parti ile MHP muhalefet partilerinin TBMM gündemine taşıdığı önergeleri reddetmeye devam ediyor. İYİ Parti'nin Uygur Türklerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin verdiği önerge de AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.

İYİ Parti’nin, Uygur Türklerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin verdiği önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, bu konuya dair yedi defa verdikleri araştırma önergesinin yine AK Parti ve MHP tarafından reddedildiğini hatırlattı.

ANKA’nın haberine göre Sezgin, önergeye dair şunları kaydetti:

“İktidar, uzun süre soydaşlarımızın yaşadığı zulme ısrarla sessiz kalmış, adeta göz yummuştu. Uygurların ve Çin topraklarında yaşayan diğer Türk ve Müslüman toplulukların kimliklerine göre yaşama taleplerinin terörizmle bağlantılı olduğu yalanını işleyen despot Çin rejimi, her bir soydaşımızı potansiyel ‘terörist’, her türlü kimlik ifadesini ‘isyan’, zulme karşı itirazları ve hak arayışlarını da ‘terörizm’ olarak takdim etmektedir. Zulüm gören soydaşlarımızla ilgili aktardığımız somut bilgilere ve çağrılarımıza cevaben iktidar, bizleri ABD’nin, Batı’nın oyununa düşmekle itham etti.”

İYİ Parti’nin önerisine HDP ve CHP de destek vererek, iktidarın bu konudaki sessizliğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından önerge AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

ANKA