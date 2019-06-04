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  4. 04 Haziran 2019 13:25

AK Parti, Yıldırım - İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti, Yıldırım - İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi
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AK Parti ve CHP arasında “ortak yayın” konusunda ilk temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti.

Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

CHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak yayını ile ilgili "Manir Ünal'la pazartesi bir kez daha bir araya geleceğiz" dedi.

 

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