AK Parti, Yıldırım - İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi

AK Parti ve CHP arasında “ortak yayın” konusunda ilk temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti.

Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

CHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak yayını ile ilgili "Manir Ünal'la pazartesi bir kez daha bir araya geleceğiz" dedi.