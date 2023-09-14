AK Parti'de 3 istifa daha
Samsun'da AK Parti Vezirköprü, Terme ve Ladik İlçe Başkanları görevlerinden istifa etti.
Samsun'da AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Erhan ile AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ve AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından ayrılık açıklaması yapan başkanlar, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve il, ilçe örgütlerine teşekkür etti.
İstifa eden ilçe başkanlarının yerel seçimde belediye başkan aday adayı olması bekleniyor.
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