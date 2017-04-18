AK Parti'de Erdoğan heyecanı

Referandum sonuçlarının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partiyle bağı kurulacak. Daha sonra yapılacak kongreyle genel başkan unvanını yeniden alacak olan Erdoğan salı günleri grup toplantılarına katılacak. Cumhurbaşkanı, haftanın bir gününü de AK Parti Genel Merkezi’nde geçirecek.

AK Parti’nin yetkili kurulları, referandum sonuçlarıyla oluşan yeni sistemin gereklerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Yapılacak çalışmalar içinde en kolay olanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partiyle bağının kurulması olacak. Bunun için referandum sonuçlarının Resmi Gazete’de yayınlanması yetecek. Erdoğan, AK Parti’ye yeniden üye yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlayacağı tarihe baktığımız takdirde 27 veya 28 Nisan’da Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti’yi şereflendirmesi için üyelik teklifi yaparız. Kendileri tarafından kabul gördüğü takdirde bizim için büyük bir şereftir” dedi.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN HIZLI SÜREÇ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Erdoğan’ın, AK Parti’nin yeniden genel başkanı olabilmesi için parti kongresi toplanacak. Son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kongre sürecini başlatan AK Parti, isterse ilçe ve il kongrelerini hızla tamamlayarak olağan kongresini yapabilecek. Ancak bunun zaman alacağı hesabı yapılırsa, hızla imza toplanacak ve olağanüstü kongre de planlanabilecek. İki durumda da 2017 sonuna kadar sürecin tamamlanması bekleniyor.

8’İNCİ KAT YENİDEN HAZIRLANIYOR

Bu işlemlerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem çalışma sistemi hem de çalışma mekanları değişecek. Erdoğan, genel başkan olduktan sonra partinin TBMM’de yapılan grup toplantılarına her salı günü başkanlık edecek ve haftalık konuşmalarına yeniden dönecek. TBMM’de kullanacağı yeni odası da son tadilatla hazır hale gelecek. Erdoğan, genel merkezdeki odasına da dönecek. AK Parti’nin 8’inci katı yeniden dizayn edilecek. Erdoğan’ın Beştepe’de birlikte çalıştığı özel kalemi ve danışmanları genel merkeze taşınacak. Bazı kadrolar, sürekli genel merkezde görev yapacak. Partinin MKYK ve MYK gibi düzenli çalışan kurullarını da Erdoğan yönetecek. Cumhurbaşkanı’nın, haftanın bir gününü genel merkezde geçireceği belirtiliyor.

YARDIMCILAR BEŞTEPE’YE

Planın ikinci ayağı, genel seçimden sonra uygulanacak. Beştepe, iki başkan yardımcısına göre dizayn edilecek. Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı için makam hazırlanacak ve tüm kadroları buraya yerleşecek. Çankaya Köşkü işlevini yitirecek.