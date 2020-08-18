''AK Parti'de haftalık koronavirüs testi'' iddiası ortalığı karıştırdı!

Burdur Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Nihat Ülkü, AKP İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık’ın yapılan bir toplantıya geç kaldığı sırada bu uygulamayı itiraf ettiğini söyledi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in de bulunduğu toplantıda AKP’li Akbıyık’ın, Ercengiz’in “Geçmiş olsun, bir belirti mi var?” sorusuna “AK Parti Genel Merkezi’nin talimatıyla AK Partililer her hafta Covid-19 testi yapmak zorunda” cevabını verdiği iddia edildi.

Yol TV‘ye konuşan Nihat Ülkü “Rutin bir kontrol denildi, bizler şaşırdık. ‘Sizinki can da bizimki patlıcan mı?’ diye sorduk, gülüştüler” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının günlük olarak açıkladığı test sayısının AKP'liler için sağlandığı iddia edilen bu "zorunlu testleri" de kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu.



