AK Parti'de kongre günü ! ''Sürpriz bir mesaj vereceğiz''

HDP dışındaki partilerin davet edildiği kongre davetlileri arasında 400’ü aşkın yabancı konuk, 400’ü aşkın sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye’de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi yer aldı.

YARI ORANDA DEĞİŞİM

Kongrede divan oluştuktan sonra Erdoğan, salonu selamlayarak kongre konuşmasını gerçekleştirecek. Erdoğan’ın, Ak Parti’nin 16 yıllık iktidarında yaptığı önemli icraatları anlatacağı konuşmasında ekonomiye geniş yer ayırması bekleniyor.

ABD ile yaşanan kriz, AB ile yeni dönem mesajları da vermesi beklenen Erdoğan’ın konuşmasında yerel seçimlere yönelik önemli vurgular yapacağı kaydediliyor. Erdoğan’ın tüm delegelerin imzası ile tek aday olarak gösterileceği kongrede gözler partinin 50 kişilik MKYK listesinde olacak.

BAYRAMA YENİ YÖNETİMLE

Mayıs 2017’de yenilenen MKYK’da mevcut isimlerden yarıya yakının değişmesi bekleniyor. Erdoğan dün gün boyu kongre hazırlıklarını kurmayları ile sürdürdü. Bugünkü kongrede tek liste olarak sunulacak MKYK’nın yanı sıra partinin diğer organlarında da seçime gidilecek.



Erdoğan, seçilecek 50 kişilik MKYK içinde partisinin yeni MYK’sını belirleyecek. Erdoğan’ın bugün seçimlerin hemen ardından yeni MKYK’yı saat 18.00’de toplayacağı kaydedilirken MYK’nın da bu toplantıdan hemen sonra açıklanması ve saat 19.00’da da ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, böylece yenilenmiş parti yönetimi ile bayrama girmiş olacak.

SEÇİM STARTI

Yerel seçimlerle ilgili takvimin daha erken başlatılması amacıyla Eylül sonunda yapılması düşünülen kongre öne çekilmişti. Bugün gerçekleşecek kongre, yerel seçimlerin de resmen başlangıcı olacak.

Erdoğan, yeni “A Takımı”na ve parti tabanına yerel seçimin önemine dair mesajlar verecek.

MEHDİ EKER: HALK, DEĞİŞİM POLİTİKASINI DESTEKLEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Türkiye’ye gelen uluslararası parti temsilcileri ve siyasiler onuruna Ankara’daki bir otelde resepsiyon verdi. Resepsiyonda konuşan Eker, AK Parti’nin Türkiye’deki ve tüm dünyadaki insanlar için güveni temsil ettiğini söyledi. Eker, “AK Parti, Türk halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için iyi yönetişime olan güveni yeniden tesis etti. Liderlerin ve politikacıların, insanlara hükmetmek için değil, onlara hizmet için var olduğunu dünyaya gösteriyoruz. Güçlü ve başarılı bir ülke olmanın sırrı budur” ifadelerini kullandı. Eker, “Son 17 yılda AK Parti’nin değişim politikası halk tarafından güçlü şekilde desteklendi. Bu, AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk siyasi tarihinde oynadığı olumlu rolün önemli bir göstergesiydi” dedi.



ATAŞ: BÜTÜN DÜNYAYA SÜRPRİZ BİR MESAJ VERECEĞİZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi’nin yapılacağı Ankara Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre öncesinde salonun dışında bekleyenlere sesleneceğini kaydeden Ataş, dört dilde simultane tercüme yapılacağını belirterek şu bilgileri verdi: “Kongremizin ana sloganı ‘Millet Bir, Hedef Bir’. Yurt dışından bizzat Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın davetiyle 52 devlet başkanı davet edildi. HDP’nin dışındaki bütün partilere davet gitti. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye’nin içinden geçtiği bu önemli süreçte o sürprizi buradan ifade etmeyeceğim, açıklamayacağım ama yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız.”