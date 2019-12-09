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  4. 09 Aralık 2019 17:51

AK Parti'de o isim parti ihraç edildi ! İşte nedeni...

AK Parti eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın parti'den ihraç edildiği açıklandı. İhraç edilme sebebinin ise parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi olduğu belirtildi.

AK Parti'de o isim parti ihraç edildi ! İşte nedeni...
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AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
 
AK Parti'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

PARTİDEN KESİN İHRACINA KARAR VERİLDİ

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.

DHA

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