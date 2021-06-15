AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı?

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu krizine ilişkin bilgiler paylaştı.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu krizine ilişkin edindiği son kulis bilgileri paylaştı.

Yarkadaş, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Erdoğan'ın MİT'ten brifing aldığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkisinde olan Emniyet Müdürleri kararnamesini beklettiğini ve Soylu'yu gözden çıkardığını açıkladı.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube kanalında gazeteciler Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Mustafa, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in medya - siyaset - ticaret üzerindeki iddialarını değerlendirdi.

Yarkadaş'ın AK Parti'deki Süleyman Soylu krizine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün epey bir AK Parti'li ile konuştum. Bir iddia bu tabi. Sedat Peker ve Süleyman Soylu üzerinden başlayan tartışmaların ardından geçen hafta anlatmıştım eski emniyet müdür ve İçişleri Bakanı Selami Altınok'tan bir brifing aldı Tayyip Erdoğan bu konularla ilgili.

MİT'TEN BRİFİNG ALDI, SOYLU'NUN KARARNAMESİNİ BEKLETİYOR

Erdoğan onunla da yetinmemiş, bu yeni bir bilgi: MİT'ten de bu konularla ilgili 23-24 Nisan tarihlerinde geniş kapsamlı bir brifing alıyor. Ve iddiaya göre, Süleyman Soylu'nun emniyet müdürleri kararnamesini de beklemeye alıyor.

Hatta Erdoğan geçen hafta biz yayındayken kaymakamlarla bir toplantı yaptı Süleyman Soylu orada yoktu. Daha da ilginci terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonları da Erdoğan açıklıyor. Bence Erdoğan, Süleyman Soylu'yu gözden çıkardı. Sadece meselenin soğumasını ve dinmesini bekliyor.

AK Parti'DE SÜLEYMAN SOYLU'YA KARŞI RAHATSIZLIK

AK Parti'de de çok büyük bir rahatsızlık var. Bir çok milletvekili hem Tayyip Erdoğan'ın "Bu konu konuşulmasın" demesinden hem de bu iddialara karşı susulmasından dolayı kazan kaldırdılar.

Parti yöneticileriyle konuştular "Biz bu iddiaların altında eziliyoruz" diye. Tayyip Erdoğan 25 Haziran tarihinden itibaren AK Parti milletvekileriyle 60'şar kişilik gruplar halinde görüşecekler ve yol haritası belirleyecekler.

Hem Süleyman Soylu'nun etrafında gelişen bu iddialar hem de AK Parti'nin bu iddiaların altında ezilmesi AK Parti'yi kaynayan bir kazana çevirdi. Dikkat ediyor musunuz? Şu an Süleyman Soylu ile ilgili hiçbir AK Parti'li tweet atmıyor.

Hatta Süleyman Soylu'nun Afyon'da yaptığı gece mitingini bile eleştirmişler. Soylu, Peker videolarının ardından biliyorsunuz bir miting yapmıştı. "Yasakları uygulamakla yükümlü olan bir bakanın gece saatlerinde gidip miting yapması doğru değil. Bizim koronavirüs ile olan mücadelemizi de zayıflatıyor" diye ilk kez Süleyman Soylu'ya karşı AK Parti içerisinde büyük bir başkaldırı var."