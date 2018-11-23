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  4. 23 Kasım 2018 23:16

AK Parti'de üç büyükşehir sürprizi !

AK Parti'nin yerel seçimde strateji gereği 3 büyüşehir adayının daha sonra açıklanacağı kararı aldığı iddia edildi.

AK Parti'de üç büyükşehir sürprizi !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yarınki aday tanıtım toplantısı öncesinde yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Edinilen  bilgiye göre Erdoğan dün gece İstanbul’da Yıldırım ile 2 saatlik bir görüşme yaptı. İkili günboyu birkaç kez telefonla temas kurdu. Görüşmelerde özellikle büyükşehirlere ilişkin seçim stratejisinin değerlendirildiği belirtiliyor. Parti kaynakları bu çerçevede toplantıda daha önce yapılan bilgilendirmenin aksine Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının açıklanmayabileceğini ifade ettiler.

Aynı kaynaklar üç büyükşehir ile ilgili açıklamanın bir hafta 10 gün sonra yapılabileceğini kaydettiler.

Milliyet

büyükşehir , aday , erdoğan , binali yıldırım
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