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  4. 07 Nisan 2019 11:26

AK Parti'den açıklama: ''Dur deme vakti geldi''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstererek "Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir" dedi.

AK Parti'den açıklama: ''Dur deme vakti geldi''
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AK Parti'den İsrail Başbakanı Netanyhu'ya sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan Netanyahu'nun "Yahudi yerleşim yerlerini ilhak edeceğim" sözlerine yanıt verdi.

Çelik'in paylaşımları şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir.

Netenyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor.

Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netenyahu’nun tutumu, “uluslararası arası toplum”un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.

Netenyahu’yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netenyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslarası toplum kendi değerlerini, Netenyahu’nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır...

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