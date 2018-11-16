''AK Parti'den aday olmak istiyor, ailesi direniyor''

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, İzmir için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in adı bir süredir ağırlıklı olarak dile getiriliyordu. Özgener'in adının öne geçtiği, hatta AK Partili milletvekillerince verilen ve aday olan oda başkanlarının seçilememesi durumunda eski görevine geri dönebilmesini öngören yasa önerisinin adaylığını güçlendirdiği kaydediliyor. Özgener'in adaylığı istediği, ancak ailesinin direndiği konuşuluyor.

" İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİLİM YOKLAMASI YAPILACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyaretinden döndüğünden beri yerel seçimde aday gösterilecek isimler üzerinde yoğun bir mesai yürütüyor. Adaylık başvuruları cuma günü bitecek olan AK Parti'de, pazar günü tüm teşkilatlarda internet üzerinden eğilim yoklaması yapılacak. Parti kulislerinde il ve ilçelerde aday olacak isimlerle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

BÜYÜK DEĞİŞİM

Anketlerde bir süreden beri AK Partili mevcut belediye başkanlarından memnun olunmadığı, değişim istendiği sonucu çıktığı söyleniyordu. Önceki yerel seçimlerden farklı olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimde mevcut 48 belediye başkanının büyük bölümü yeniden aday gösterilmeyecek. 10 kadar belediye başkanıyla yola devam, gerisinde ise yeni isimlerin tercih edilmesi eğilimi yüksek. Devam edecek büyükşehirler arasında arasında Gaziantep, Konya ve Antalya sayılıyor.



MEHMET ÖZHASEKİ VE MELİH GÖKÇEK

MHP'nin adını gündeme getirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sık sık Ankara'da iki parti arasında ittifak olması gerektiği yönündeki mesajlarına dikkat çekilerek, ortak adaylık istediği söyleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Gökçek'in, Ankara adaylığına kesin gözüyle bakılan Mehmet Özhaseki ile birlikte çalıştığı, hatta Ankara'nın ilçe adaylarının belirlenmesinde etkili olacağı kaydediliyor.

BURSA, BALIKESİR VE ORDU'DA ANKET

Adıyaman ve Kilis belediye başkanlarının durumunun ortada olduğu, ‘metal yorgunluğu' gerekçesiyle belediye başkanlarının istifa ettirildiği Bursa, Balıkesir ve Ordu'da karar verilemediği, anketler yapılacağı kaydediliyor. Sivas için Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin'in adı geçiyor. Erdoğan'ın memleketi Rize'de de yeni bir isimle yola devam edileceği kaydediliyor.

MUHALEFETİN ELİNDE OLAN İLLER

MHP'nin elinde olan Manisa'da eski milletvekili Selçuk Özdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Akhisar Spor Kulubü Başkanı Hüseyin Eryüksel; Mersin'de eski milletvekili Ali Er'in adı geçiyor. CHP'nin elinde olan Aydın'da eski ANAP'lı bakan Cengiz Altınkaya, milletvekili Mustafa Savaş ve eski milletvekili Recai Berber'in adı konuşuluyor. Meclis'teki çoğunluk sıkıntısı nedeniyle Savaş'ın şansının az olduğu dile getiriliyor. HDP'li belediye başkanının görevden alınarak kayyım atanan Diyarbakır'a ise Nihat Hatipoğlu'nun aday gösterilebileceği belirtiliyor.



TUNA, KEÇİÖREN'E KAYDIRILABİLİR

Gökçek'in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Mustafa Tuna'nın Keçiören'e, 3 dönemdir Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki'nin CHP'nin elinde olan Yenimahalle'ye kaydırılabileceği konuşuluyor.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'un ilçeleri için özel çalışma yaptığı, Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Mevlüt Uysal'ın yeniden Başakşehir'den aday yapılabileceği belirtiliyor.