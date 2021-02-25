ARTI TV'de Ayşe Yıldırım ve Kemal Göktaş'ın sunduğu Detay programının konuğu Avrasya Anket Başkanı Kemal Özkiraz oldu.

Özkiraz erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Erdoğan'ın kaderi Bahçeli'nin iki dudağı arasında. Şimdi burada erken seçim olmayacak derim yarın seçim olur. Ya da seçim olacak derim olmaz. Türkiye burası her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'den ayrılmak isteyen müthiş sayıda insan var" diyen Özkiraz, "Deva ve Gelecek Partisi'ni hala bekliyorlar. Her ay bir miktar daha yükseliyor bu iki parti" dedi. "Anketlerimde de sohbetlerim de çok karşılayorum" diyen Özkiraz, şöyle devam etti: "İnsanlar 'seçime kadar AK Parti'liyiz Kemal bey' diyorlar ama seçime kadar. Bakacaklar AK Parti'nin durumuna, devam edebilecek gibiyse oy vermeseler dahi oradan gibi gözükmeye devam edecekler."

CUMHUR İTTİFAKI FARKLI KAYBEDECEK

Cumhur İttifakının seçimlerde farklı kaybedeceğini söyleyen Özkiraz, "AK Parti-MHP'nin son üç dört aydır attığı her adım erken seçime yönelik. Ancak bunu henüz başaramadılar. Ne İYİ Parti'yi bölebildiler ne de CHP'yi yanlarına çekebildiler. Bunlardan birisi olmadan Erdoğan'ın erken seçim kararı alacağını tahmin etmiyorum" dedi. Özkiraz, "Erdoğan, erken seçime gidecekmiş gibi yaparak partisini diri tutuyor, partisinden ayrılmaları engelliyor" dedi.

'MUHALEFET İLK DEFA AK Parti'NİN ARKASINDA HİZALANMADI'

"Gare'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık Erdoğan eline bayrak aldığında arkasına sıralanan bir muhalefet göremeyecek" diyen Özkiraz, şunları söyledi: "Toplumsal muhalefet de bu üslubu çok benimsedi. AK Parti-MHP seçmenleri dahi dediler ki, 'Yahu bir dur. Bize çıkıp 16 tane şehidimiz var dediniz, 10 dakika sonra CHP vatan haini dediniz, CHP daha şehitleri dahi duymadı' demeye başladılar."