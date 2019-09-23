AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'li Naci Bostancı, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Hiçbir yerde hiçbir şekilde erken seçim lafı duymadığım gibi Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarına baktığımda da erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum'' ifadelerini kullandı.

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ınsorularını yanıtlayan AK Parti'li Bostancı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bostancı'ya sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

Yeni yargı paketi... Bunun devamı da gelecek. 38 maddeden oluşuyor. MHP'ye ve CHP'ye iletildi. Nasıl görüyorsunuz bu düzenlemeyi? Reform paketi olarak değerlendirebilir miyiz?

- Türkiye çok zorlu süreçler yaşadı. Yargı da çok tartışılan bir husus olarak öne çıkar. Siyasette en çok yargı tartışılmıştır. Bu tartışmalardan kurtulmanın yolu demokrasinin daha oturması Türkiye'nin normalleşmesi. Bir ülke sınamalarla karşı karşıya kalıyorsa orada tartışmaların olmasını da kaçınılmaz görmek lazım. İlk paket geldi daha sonra yeni paketler de gelecek. Başlık olarak istinaflar kurulmuştu bunlarla birlikte 5 yılın altındaki cezalar Yargıtay'a gitmiyordu. İstinaflara giden kararların yargısal içtihatları bakımından da değerlerdirilmesini hedefleyen bir amaçla istinaftaki bir takım davaların da Yargıtay'a gitmesinin yolunu açıyoruz. Fikir özgürlüğüne ilişkin, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin düzenleme var. Usül ekonomisi getirmek çok hızlı bir şekilde yargılamayı sağlamak. Hızlı yargılamayı esas alan... Savcı sanığa anlaşma önerebilecek. Türkiye'de çok anlaşmazlıklar var insanlar arasında. Avukatlara ilişkin bir düzenleme var. Muhalefetin görüşlerini almak istiyoruz. Rasyonel temelde görelim. Askerlik en önemli düzenlemelerden birisiydi. İlgili ilgisiz gibi hiç kimse ayırt edilemez. Herkes konuyla ilgili. Muhalefetle anlaşma imkanını sonuna kadar kullanacağız.

Muhalefe süre verildi mi? Ekim ayında komisyonda görüşülmesi gerektiğni ifade etmiştiniz.

- Zaten maddeler ortada metin de belli. Çok uzun süreler gerektirecek bir şey değil. Muhalefetin de kısa sürede değerlendirmesini ümit ediyoruz.

'İNFAZ SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME OLABİLİR'

Yargı paketi gündeme geldiğinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi aftı. Yargı paketiyle birlikte af mı geliyor? Çünkü MHP'nin de bu yönde bir kanun teklifi var Meclis Başkanlığı'na sunduğu. Ama 38 maddelik düzenlemede ceza infaz indirimi ile ilgili bir düzenleme yer almadı. Bu konuda AK Parti ne düşünüyor?

- Bu tür konuları konuşmayacaksın, yapacaksın. Bu tür işlere ilişkin yaklaşım varsa hızlı bir şekilde yapmak lazım, çok konuşmamak lazım. Bir af teklifi MHP tarafından Meclis'e sunulmuştu. Af değil ama infaz temelinde bir konu olarak ele alınabilir mi diye bir yaklaşım söz konusu. Çünkü Türkiye'deki infaz sistemi 2005 yılında bir hayli yukarılara çıkartılmış oran olarak artırılmış. Alınan cezaların daha fazla hapiste yatırılarak çekilmesi şeklindeki bir anlayışla ceza süreleri artırılmış. Islah edilme ve topluma yeniden kazandırılma konusu mühim. İnfaz sistemine ilişkin bir düzenleme olabilir şeklinde bir değerlendirme var.

Alternatifli bir düzenleme mi sunulacak muhalefete?

- Çalışmanın mahiyetini muhalefetle paylaşacağız. Bunu en kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Anlaşabilirsek en kısa sürede bunu yaparız. Cezaevlerindeki herkes bu tür düzenlemeyi bekler. Çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu. Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi gibi bir süreç izleyeceğiz. Toplumda cezasızlık algısı olmaması lazım.

'BİRÇOK YERDE İNSANLAR CİNAYET İŞLİYORLAR'

Kadın cinayetleri konusu... Yeni dönemde ne gibi adımlar atılabilir. Bu konuda bir çalışma olacak mı?

- Birçok yerde insanlar cinayet işliyorlar. Kadınlarını eşlerini annelerini öldürüyorlar. Bunu yapanlar en yakın çevrede olanlar. Burada temel bir arıza var. İşin hukuki boyutuna ilişkin çok ağır cezalar var. Çılgınca bir şey yapıyor. Emine Bulut meselesinde de. Arka planına baktığınızda başka tür hikayeler görüyorsunuz. Çok problemli aileler. Her birinin bir insanlık hikayesi var. Biz son perdeyi görüyoruz. Rehabilite edilmesi gereken tarafları var. Bu tür olaylar tüm toplumsal kurumların el birliği etmesi gereken işlerdir. Okul, dernekler vakıflar iş yapacak. Eğitim de bunu bir parçası. Kadın cinayetleri dediğimiz hadise şiddet kültürünün bir parçası. Üniversitelerin daha çok çalışması lazım.

İnfaz indirimi konusu gündeme gelirse HDP'nin kapısı çalınır mı?

- Grubu olan bütün siyasi partilerin görüşlerini ortaya koyma hakları var. HDP'ye teklifimizi iletiriz gidip görüşmeyiz müzakere etmeyiz. Bilgi sahibi olmalarını temin ederiz.

Erken seçim... AK Parti Sözcüsü Çelik'e sormuştuk 'AK Parti'nin gündeminde yok' demişti. Ama CHP lideri 'AK Parti erken seçime gidecek' diyor. Böyle bir süreç yaşanır mı?

- Muhalefette olanların hep bir erken seçim lafı ettini görürsünüz. Bunu yapmlarının nedeni kendi tabanlarını diri tutmaya çalışmak. Bu bir stratejidir. Sayın Kılıçdaroğlu Onlar gidecek derken şöyle bir mantıkla incelikle davranıtor. Onlar seçim istese kendi söyledikleriyle çelişecek. Kendisi sanki istemiyormuş AK Parti yapacakmış gibi bir değerlendirme üzerinden gündeme erken seçimi getirmek istiyor. Bu mantıklı nedenleri olan bir durum değil. Niçin erken seçim olsun? CHP'nin piyasalar biraz yavaşlasın biz erken seçimi gündemde tutalım Türkiye'de işler iyi gitmesin biz de buradan nemalanalım şeklinde bir akılcılıkla davrandığını düşünmek istemiyorum. Mantıklı olmak lazım. Hiçbir yerde hiçbir şekilde erken seçim lafı duymadığım gibi Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarına baktığımda da erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum.

