AK Parti'den İstanbul seçimleri için yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Düzeltmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy 13 bin 969'dur. Fark 18 binin altına indi" dedi.



Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar;

İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş görünüyor.

Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur.

"ÇOK DAHA FARKLI RAKAMLARA ULAŞACAĞIZ"

Biz bugüne kadar kamuoyunu hiç yanıltmadık. Gerçek ortaya çıksın. Milli irade sonucu tam yansısın. Herkes sonucu bilsin ve kabul etsin. Kim nereye oy vermişşe oraya yansısın dedik. Sizlere bir rakam vermek istiyorum. Önce dün verdiğim rakamı aktarayım. 1 Nisan'dan itibaren itiraz sonucu, maddi hataları düzeltme sonucu, biz itiraz ediyoruz seçim kurullları düzeltiyor. İşte bu şekildeki düzeltmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik. Bugün bu rakamın yani hem maddi hata düzeltimi hem de açılan sandıklarda düzeltme sonucu Ak Parti lehine düzelttiği sayı bugün itibarıyla 13 bin 969'dır. Uğraşımız, çabalarımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.

"FARK 18 BİNİN ALTINA İNDİ"

Yavuz bir gazetecinin sorusu üzerine şu karşılığı verdi: "Fark 18 bin altına indi. Bakın 29 binlerden 18 binlerin altına inen bir rakamdan bahsediyorum"

Saat 19:00 itibariyle İstanbul'da kim önde ? İşte son rakamlar...