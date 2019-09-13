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VE BEKLENEN GELİŞME; DAVUTOĞLU AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ!
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  4. 13 Eylül 2019 11:43

AK Parti'den istifa eden Davutoğlu'ndan dikkat çeken çıkış

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

AK Parti'den istifa eden Davutoğlu'ndan dikkat çeken çıkış
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AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

İstifa açıklamasını yapan Davutoğlu'na, AK Parti'den ihraçları istenen eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti. Davutoğlu istifa açıklamasında "Yeni bir siyasi hareketi inşa edeceğiz" dedi.

Hakkında bugün çıkması beklenen ihraç kararı için “Ak Parti aldığı kararla kuruluş felsefesini ihraç ediyor” diyen Davutoğlu, eski partisine “Artık millete fayda ve çözüm üretemezler” diye yüklendi.

Davutoğlu “AK Partililere teşekkür ediyoruz ancak veda etmiyoruz. Tabelalar geçici ilkeler kalıcıdır” dedi.

“Yeni bir siyasi yola çıkmak bizim içni tarihi bir sorumluluk ve milletimiz için yükümlülük haline gelmiştir” diyen Davutoğlu sözlerini “Herkesi ortak akıl çerçevesinde biraraya gelmeyi davet ediyoruz” diye noktaladı.
 
 Davutoğlu’nun Ekim ayında kuracağı partisi için Ankara Beysukent’te bulunan 3 katlı bir binayı kiraladığı da öğrenilmişti.

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