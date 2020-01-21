AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu'nden kayyum tepkisi !

AK Parti’den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yapılan polis müdahalesine ve Ahmet Davutoğlu'nun kurucularından olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepki gösterdi.

AK Parti’den istifa eden vekil Mustafa Yeneroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na polislerin gösterdiği muameleye tepki gösterdi.

Mustafa Yeneroğlu, “Milletimiz tarafından seçilmiş bir milletvekiline yönelik polis memurunun yetkisini aşan bu üstenci ve agresif tavrı kabul edilemez,disiplin soruşturması gerektirir. Artan bu yaklaşım biçimlerini reddetmek,TBMM’nin görevi olduğu kadar emniyet teşkilatımızın da sorumluluğundadır.” dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu vakfa kayyum atandı

‘KİMSE DUYMADIK, GÖRMEDİK DEMESİN’

Yeneroğlu, tepkisini şöyle sürdürdü, “40 yıldır nitelikli insan yetiştirmekten başka gayesi olmayan Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyım atanmış. Gerçekten utanç verici. Geçmişte uniform toplum mühendislerine karşı mücadele ettik, maalesef bugün Türkiye çok daha beter noktada ilerliyor. Kimse görmedik, duymadık demesin!”