AK Parti'den MYK sonrası önemli açıklamalar !

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "2. Dünya Savaşı sonrası en büyük kriz ile karşı karşıyayız. Bildiğimiz hayatta köklü değişiklikler oldu" dedi. Çelik, "Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir" ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacağını duyurdu.



İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Dünya Savaşı sonrası en büyük kriz ile karşı karşıyayız.

Bildiğimiz hayatta köklü değişiklikler oldu. Tarih boyunca salgınlar hep ülkelerin ilişkilerini etkiledi.

Çok uzun zamandır dünyanın öncelikli gündemi terördü. Ülkemiz bu salgına hazırlıklı yakalandı.

Salgınla kapsamlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.

Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü.

Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak.

25 bin civarında vatandaşımız Ramazan Bayramını ülkemizde geçirmek istiyor. Bunların getirilmesi de söz konusu olacak.

"SALGINLA MÜCADELEDE TEK BİR PARTİMİZ VAR, VATANDAŞ PARTİSİ"

Hiç kimsenin ekmek dağıtması hizmet vermesinin engellenmesi söz konusu değildir. Valiler başkanlığında oluşturulan kurulların dışında hareket edilmediği zaman bazı yerlere iyi hizmet giderken bazı yerlere yardım ulaşmaz. Bu bir yalan siyasetidir.

Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi.

Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor.

Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır.

Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.

ERDOĞAN, 23 NİSAN OTURUMUNA KATILMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak.